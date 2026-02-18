衆院選に当選した議員らが18日、初登院となりました。【写真で見る】「行ってみたいですよ、料亭に」軽率な言動で批判…新人議員時代の杉村太蔵氏（2005年）今回、歴史的圧勝となった自民党から当選した316人の自民党議員のうち、66人は新人議員。彼らは晴れやかながらも緊張した面持ちでした。その理由とは？「SNSに関する注意」など…自民党新人研修の内容が明らかに高柳光希キャスター:自民党では新人議員66人を対象にした教