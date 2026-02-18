総投資額は780億円。日本ゼオンが周南市に建設する高機能プラスチックの新しい製造プラントの起工式が18日、行われました。式では日本ゼオンの豊嶋 哲也社長が鍬入れをし、続いて、村岡知事ら出席者が玉串を捧げ工事の安全を祈願しました。日本ゼオンは高機能プラスチックシクロオレフィンポリマー＝COPを製造する世界唯一の企業で、現在、岡山県の工場で年間およそ4万1600トン製造しています。COPはカメラレンズやスマ}