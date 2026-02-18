岩国市は存続か廃止かについて検討を進めてきた第三セクター＝錦川鉄道について2026年度から「みなし上下分離方式」で存続させると発表しました。錦川清流線を運行する第三セクター＝錦川鉄道は開業以来赤字が続いていて、岩国市は毎年1億円を超える損失を補填しています。そのため市は2023年度から・現状維持・上下分離方式・一部廃線、・全線廃線の4つの案で検討を進めてきました。その結果、新年度から線路などの設