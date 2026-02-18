19日、下関のフグが秋篠宮家など4つの宮家に献上されるのを前に試作品の調理が公開されました。献上品の調理を担当するのは下関市彦島にあるフグの仲卸会社「吉田水産」です。下関ふく連盟は、1988年から毎年この時期に宮家へのフグを献上していて、ことしで38回目になります。ふく刺しの盛り付けをするのは調理師歴8年の福島一気さん・31歳です。福島さんが、宮家に献上するフグの調理を担当するのは、今回が初めてです。今回献上