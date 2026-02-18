「風邪は治ったはずなのに、咳だけがしつこく残っている」「夜中や明け方に激しく咳き込み、目が覚めてしまう」……季節の変わり目は、「長引く咳」に悩む方が急増します。多くの方は「風邪の名残だろう」「喉が弱いから、乾燥にやられた」と自己判断してしまいがちですが、その背景に「咳喘息（せきぜんそく）」という病気が隠れていることは珍しくありません。咳喘息は、普通の咳と区別がつきにくいため、見過ごされやすいのが厄