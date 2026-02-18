元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは2月17日、自身のInstagramを更新。新米パパとしての一面を披露しました。【写真】城咲仁の新米パパ姿「パパ日記続けて欲しい」城咲さんは「今日の新米パパ日記〜涙腺が開通したみたい涙が出るようになりました」「ミルクがぶ飲み 鳴き声が美しい」などとつづり、娘のおむつを替えている写真を投稿。真剣なまなざしでおむつ替えにいそしむ城咲さんの姿が写っています。わが子と向き合う