◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣椋真選手は、10位で迎えた決勝3回目のラストラン。大逆転をかけて大技に果敢に挑みます。トリプルコーク1440を見せるなど各セクションで高得点をたたき出しながら、最後のセクションへ。そしてバックサイド1620を繰り出しますが、着地に失敗。成功させれば高得点が期待されましたが、点数