「ハラスメントに該当する行為はしていない」と話す真鶴町の小林町長＝１８日、小田原市内真鶴町役場内で小林伸行町長によるハラスメント行為が疑われる事案があったとされる問題で、小林町長は１８日、報道陣の取材に応じ、「不適切な言動をしたことは間違いないが、ハラスメントに該当する行為はしていない」と釈明した。小林町長は今回の事案として自身が思い当たるのは、職員２人に対して「大声で叱責（しっせき）した行為