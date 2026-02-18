18日召集された特別国会。総理大臣の指名選挙が行われ、第2次高市内閣が発足します。2月の衆議院選挙で当選した県関係の国会議員7人も初登院し、国政への思いを語りました。リポート「開門1時間半前の国会議事堂です。新人議員、返り咲きの議員、ベテラン議員、それぞれがそれぞれの思いを抱きこの門をくぐることになります」18日、召集された特別国会。午前8時。国会議事堂の正門が開くと当選議員たちが続々と登院しました