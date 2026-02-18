「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が悲願の銀メダルを獲得した。決勝１回目でマークした８２・１３点を守り抜いた。優勝は１回目に８２・４１点をマークした蘇翊鳴（中国）、３位は７９・３６点のジェーク・キャンター（米国）だった。日本の木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位だった。長谷