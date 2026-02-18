男子スロープスタイル決勝ジャンプする長谷川帝勝＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日の18日、スノーボード男子スロープスタイルで長谷川帝勝（20）＝TOKIOインカラミ＝が銀メダルを獲得した。日本選手のこの種目での表彰台は初めて。スロープスタイルはレールやジャンプのセクションで技を繰り出して得点を争う種目で、総合的な滑走技術が問われる。愛知県出身の長谷川は2023年にワールド