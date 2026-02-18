政治ジャーナリスト田崎史郎氏が18日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、自民党の党内人事について見解を語った。衆院選を受けた第221特別国会がこの日、召集され、高市早苗首相（64、自民党総裁）が首相指名選挙で第105代首相に選出された。高市氏は全閣僚を続投させた。田崎氏は「閣僚を変えると、各委員会における所信から始めなきゃいけなくなるので、変えるべきじゃない。しかも今