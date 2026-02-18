◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、ビッグエア（BA）で銀メダルを獲得した木俣椋真（23＝ヤマゼン）は72.80点で11位に終わった。長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が82.13点でこの種目日本初となる銀メダルを獲得した。1回目はジブセクションで他選手と異なるルートを選んだが、第1