「江戸川大賞・Ｇ１」（１８日、江戸川）尾嶋一広（３８）＝１０１期・兵庫・Ａ１＝が初日９Ｒで、４カドから艇間を割って３着を奪取してまずまずのスタートを切った。「行き足から伸びは若干良さそう。出足は甘いけど、いつもそういう調整をしているので。伸びはもう少しこさせられそうだし、調整していきたい」とさらなる上積みを目指す。レース前に行われた選手紹介では「一度はまくりたい」とファンにニッコリと宣言。２