スズキ「“超軽量”800ccターボ」搭載の「斬新クーペ」に反響殺到！各自動車メーカーが技術の粋を集めて未来を提案する「モーターショー」。そこには数年以内の市販化を見据えた現実的なプロトタイプもあれば、既存の概念を覆す実験的なモデルも並びます。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「ターボ搭載クーペ」です！（8枚）そんな過去のショーを彩った「先見的なコンセプトカー」の中で、今から10年以上前に登場し