止まらない物価高のせいで、頑張って仕事や節約をしてもなかなかお金が貯まらなかったり家計が赤字になったりしている家庭も少なくないのではないでしょうか。先日はママスタコミュニティにこんな投稿が寄せられました。『何のために日々貯金頑張ってんのかわからない。ほぼ旦那が稼いだお金。旅行に行く。車買う。リフォームする。最終的に旦那が決める。節約頑張らないと「何で貯めてないの」って。私は無給の事務員かよ』投稿文