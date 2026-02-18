私はルイカ（30代）。娘のモモ（4）は保育園に通っています。保育園に通いはじめたころから仲よくしているのが、フタセさん（30代）と娘のリンちゃん（4）、ミカさん（30代）とサクラちゃん（4）の親子。今日は3家庭でお祭りにきています。今まではママと子どもたちで遊んでいましたが、今日ははじめて各家庭の旦那さんもきていて、一緒にお祭りを楽しんでいます。出店で買った食べ物を公園で食べていたところ、娘が誤ってリンちゃ