きょう午前、山形県寒河江市で、50代の男性が自宅前から車で連れ去られ、現金を奪われる強盗事件がありました。犯人は男2人で包丁のようなものを持って逃走している可能性が高く、警察が緊急の警戒を呼びかけています。 警察によりますと、きょう午前10時半ごろ、寒河江市内に住む50代の男性が自宅前で男2人組に車で連れ去られました。男性は「包丁のようなものを突きつけられた」と話しており、現金80万円を奪われました。 その