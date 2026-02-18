将棋の藤井聡太六冠が18日、王将戦七番勝負の第4局で永瀬拓矢九段に敗れ、カド番に追い込まれました。和歌山市で行われた第4局、タイトル4連覇中の藤井六冠(23)ですが、ここまで挑戦者の永瀬拓矢九段(33)に1勝2敗と黒星が先行していました。2日目の18日、封じ手が開かれて対局が再開すると、後手番の永瀬九段が攻め、藤井六冠が押され気味の展開が続き、132手で敗れました。藤井六冠はこれまで七番勝負のタイトル戦を全て