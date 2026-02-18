平戸市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家に住む高齢の女性と連絡が取れておらず、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。 18日午前7時40分頃、平戸市紐差町で、通学の見守り活動を行っていた警察官が建物から黒い煙が上がっていることに気づきました。 警察と消防によりますとこの火事で、塚本 定子さん(86)の木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、隣接する木造の倉庫2