赤字経営が続く駿河湾フェリーが巻き返しに向けてリニューアルしました。静岡市を代表する「国民的キャラクター」の力を借りて、春の行楽シーズンに多くの利用客を呼び込みます。 【写真を見る】国民的キャラクター「ちびまる子ちゃん」が船内のさまざまな場所でお出迎え 清水港と土肥港をつなぐ駿河湾フェリー。2月14日にリニューアルし、18日、報道陣向けの内覧会が開かれました。