住宅のフェンスを押し曲げていたのは、屋根から落ちた大量の雪です。建物の間には、人の背丈をゆうに超える雪山ができていました。落雪があったのは、札幌市白石区平和通１５丁目北にある会社です。２月１８日午前１０時半ごろ、近くの住民から通報がありました。（通報）「会社の屋根から落雪があり、３人が生き埋めになっている」（石田記者）「事故があったとみられる建物の横には大量の雪が落ちていて、警察が調べています」通