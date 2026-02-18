2026年2月18日午後5時40分ごろ、小樽市朝里川温泉2丁目の市道で子グマ1頭が目撃されました。宿泊施設のアルバイト従業員が、歩いている子グマを目撃し、その話を聞いた同僚が警察に通報しました。警察によりますと、子グマは、体長60センチほどで、朝里川の方向に歩いていったということです。警察は、付近をパトロールし警戒しています。