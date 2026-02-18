2月18日昼過ぎ、新潟県三条市内の市道上にある交差点で、路線バスと軽ワゴン車が衝突する事故があり、車を運転していた70代男性が軽いケガをしました。事故があったのは、三条市北入蔵の市道上にある十字路交差点です。2月18日午後1時過ぎ、目撃者から警察に「バスと軽自動車が衝突する事故があった」と通報がありました。警察によりますと、30代男性が運転する路線バスが交差点内を直進していたところ、左側から走ってきた軽ワゴ