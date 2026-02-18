■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル決勝（18日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード男子スロープスタイル決勝が18日に行われて、長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）は1回目に82.13をマークし、銀メダルを獲得、この種目で日本勢初のメダルとなった。これで