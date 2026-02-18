阪神の助っ人に、ライバル球団の007も警戒を強めた。阪神の宜野座キャンプで18日、シート打撃が行われ、新外国人ラグズデール（前ブレーブス）、モレッタ（前パイレーツ）が登板した。ラグズデールは打者10人と対戦。元山に右前打、左翼線への二塁打を浴びたものの、新助っ人のディベイニーを右飛に打ち取るなど、安打性は2本だった。モレッタは打者6人に対して、安打性は3本。元山を左飛に仕留めるなど、尻上がりに調子を取