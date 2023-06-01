男子スロープスタイル決勝滑走する長谷川帝勝＝リビーニョ（共同）18日のスノーボード・スロープスタイル決勝で、女子は深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダルに輝いた。19歳の深田は冬季の日本女子で最年少の五輪王者。スロープスタイルの女子の日本勢のメダル獲得は初めて。ビッグエア覇者の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）も85.80点で銅メダルを獲得し、岩渕麗楽（バートン）は52.11点で8位だった。男子は長谷川帝勝（TOK