第105代首相に高市早苗氏を指名し、拍手に包まれる衆院本会議場＝18日午後3時1分（魚眼レンズ使用）中道改革連合の小川淳也代表は18日、第2次高市内閣発足を巡り「巨大与党の横暴や怠慢は絶対に許さない」と党会合で強調した。一部野党は政権への協力を示唆。共産党の田村智子委員長は「暴走政治に立ち向かう力をいかにつくるかが求められる」と警戒した。小川氏は記者団に「『政治とカネ』や、世界平和統一家庭連合（旧統一教