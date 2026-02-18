ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。１・４８点差の２位に坂本花織（シスメックス）がつけ、千葉百音（木下グループ）は４位。いずれも１９日のフリー進出を決めた。３位はアリサ・リュウ（米）。アデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ＝個人資格の中立選手）が５位。坂本は演技の途中から