「江戸川大賞・Ｇ１」（１８日、江戸川）“江戸川鉄兵”が得意水面でまさかのフライング（Ｆ）。初日１２Ｒのゴールデンレーサー賞の１号艇で登場した石渡鉄兵（５１）＝７４期・東京・Ａ１＝はプラス０１のＦを犯してしまった。２０１３年１０月以来の当地Ｆに「魔が差しました。速いとは思ったんですが…」と唇を噛みしめた。仕上がり自体は良好。「エンジンは伸び型でパワーある。Ｓは行けないが、必死こいて走ります」と