【モデルプレス＝2026/02/18】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のNAOKOが、アーティストの一発撮りを鮮明に届けるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新企画「HIGHLIGHT」（2月18日22時公開）に登場する。【写真】HANA、コンセプトを強烈に表現したアートワーク◆HANA・NAOKO「THE FIRST TAKE」新企画登場「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれてい