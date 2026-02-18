鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は、過疎が進むまちに誕生した住民手作りの物産館が舞台です。 開店前、新鮮な野菜や果物が次々と運ばれてきます。 去年10月、曽於市大隅町坂元にオープンした物産館「北マーケット」です。 （サツマイモを納品） 「待っていて下さるお客さんもいる。早く持って来てと催促されることもある」 （ポンカンを納品） 「出荷す