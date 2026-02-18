にしなが、2026年3月18日（水）にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』より、「婀娜婀娜（あだあだ）」を2月18日（水）に先行配信リリースした。2026年第2弾のリリースとなるこの楽曲は、Yaffleがプロデュースを務め、グルーヴ感のあるクールな一曲。直近でリリースされたバラード楽曲「ドレスコード」とは大きく異なり、にしなの”散漫”な面を感じさせる楽曲となっている。ミュージックビデオは全編アニメ