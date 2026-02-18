乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。2月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、お正月休みで行ったひらかたパーク（大阪府）の思い出を語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「『乃木坂配信中』で、遥香先生が正月休みにひらかたパーク（以下：ひらパー）に行っていたの