ドル高・円安にポンド高・ユーロ安も交錯ドル円１５３円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル高・円安に加えてポンド高・ユーロ安も交錯している。ドル円の上昇が最も目立っており、東京午前の153円台前半からロンドン市場では153円台後半へと買われている。米10年債利回りが上昇しており、日米金利差を意識したドル円の上昇に寄与している。ドル高圧力はユーロドルの下落に明確に示されてお