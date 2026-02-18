ゼンショーホールディングスは傘下のバーガーチェーン「ゼッテリア」のブランド説明会を開き、「ロッテリア」だった運営会社の社名を「バーガー・ワン」に変更したと発表した。「バーガー・ワン」という社名には、「バーガー業界でナンバーワンを目指すという強い思いを込めた」という。1月末時点で91店舗ある国内の『ロッテリア』も、全て今年3月末までに閉店。新ブランドの『ゼッテリア』へと転換する計画だ。1972年の1号店オー