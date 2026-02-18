「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は決勝での３回の試技を終え、３位以内に入れなかった。ビッグエア銀メダルに続く自身２個目のメダル獲得はならなかった。決勝１回目は７２・８０。転倒などはなく思うように得点を伸ばせず、７位と出遅れた。２回目もレールなどの上を滑るジブセクションの２つ目から降り損ねて手を