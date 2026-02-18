B1西地区所属の島根スサノオマジックは2月18日、ニック・ケイが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2のオーストラリア代表（FIBAランキング6位）に選出されたことを発表した。 現在33歳のケイは、206センチ106キロのパワーフォワード兼センター。2021－22シーズンに島根へ加入すると、キャプテンを務めている今シーズンは39試合に先発