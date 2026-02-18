2月14日から16日（現地時間13日から15日、日付は以下同）にかけて、カリフォルニア州ロサンゼルスで「NBAオールスター2026」が開催された。 そこで現地メディア『The Athletic』は、NBA選手30人以上を対象にアンケートを実施し、18日にその結果を公開。その中で「現在のリーグにおけるベストプレーヤーは？」という質問に、長年リーグを引っ張り、大ベテランとなった今もリ}