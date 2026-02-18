（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は18日、高市早苗首相が日本の第105代首相に選出されたことに対し、外交部（外務省）の報道資料を通じ「心からの祝意」を表明した。同部は高市氏について、極めて強固な民意の基盤を有し、長年にわたって具体的な行動で台湾を支持してきたと言及。昨年4月には台湾を訪問し、頼清徳（らいせいとく）総統と会談した他、首相就任後には複数の重要な国際会議の場で、台湾海峡の平