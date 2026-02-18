バルセロナの主力DFが、来シーズンからプレミアリーグに活躍の場を移すかもしれない。スペインメディア『FICHAJES.NET』は、マンチェスター・ユナイテッドがバルサに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・バルデ獲得に向け、4000万ユーロ（約66億円）のオファーを検討していると報じた。現在22歳のバルデは、バルサの下部組織ラ・マシア出身の左SB。今シーズンは昨年９月に怪我で約１か月の離脱がありながら、ここまで公式戦