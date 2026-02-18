【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CLAN QUEENが、2月18日に配信リリースした新曲「Whitoxin」（読み：ホワイトキシン）のMVを公開した。 ■「Whitoxin」は“白”と“毒”の造語 「Whitoxin」は、SNSで楽曲の一部が先行公開されて大きな反響を呼び、ファンから配信が待ち望まれていた楽曲。 どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷