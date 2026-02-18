高卒4年目で正捕手の座を狙うDeNA・松尾汐恩が18日、ヤクルトとの練習試合（宜野湾）に「6番・DH」で出場。3安打3打点と大暴れした。初回1死一、二塁で左中間に2点二塁打。4回にも二塁打を放つと、5回1死一、三塁では左前適時打。「いろんな投手から結果を出せたのは良かった」と振り返った。打撃フォームの見直しが実を結びつつあり「変える勇気を持ってやってきた。いい感覚がある」と自信を深めた様子だった。山本らと