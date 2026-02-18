俳優・竹内涼真の原点は、思いがけない“血筋”にあった――MBS『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00〜)で明かされたのは、父、祖父、そして曾祖父へと続く映像の世界との深い縁。偶然とは思えない系譜に、竹内自身も「運命」と語った。竹内涼真15日放送の『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00〜)内のコーナー「インタビュアー林修」には、竹内が登場。話題に上がったのは、昨年放送されたTBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で