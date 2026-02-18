◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセンペリエール（牡６歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父へニーヒューズ）は美浦・Ｗコースでワンダラー（４歳３勝クラス）と併せ馬を行い、馬なりで６ハロン８１秒７―１１秒５をマークして併入。１週前（６ハロン７９秒７―１１秒６）に続き騎乗した佐々木大輔騎手は「先週だいぶやったので今週は調整程度で、しまい