広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が、ロッテとの練習試合で豪快な一発を放った。8回無死でロッテのドラフト5位・冨士隼斗投手（23＝日本通運）の直球を完璧に捉え、右翼スタンド中段へソロ本塁打。「打った瞬間に（本塁打と）分かった」とうれしそうに振り返った。6回2死でも右前打を放ち、練習試合は3試合連続マルチ安打で14打数7安打の打率・500の大当たりだ。スイッチヒッターの外野手。最近は左打席の打