YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に7人組ガールズグループ・HANAのNAOKOが登場。本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の一人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画「HIGHLIGHT」がきょう午後10時からプレミア公開される。【動画】HANAのNAOKOがで唯一無二のパフォーマンスを披露NAOKOは、ガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”から現在に至るまで、そ