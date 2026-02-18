5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」（佐野勇斗・塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）がニューシングル「爆裂愛してる/好きすぎて滅！」のリリースを記念してフリーライブを開催しました。大活躍した2025年振り返りました。 【写真を見る】【 M!LK・佐野勇斗 】レコ大→紅白→CDTV→「ニノなのに」と大活躍の年末を振り返り「無事に完走した」2026年も「きついことをやりたい」「チャリ漕ぎたくて仕方