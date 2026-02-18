国際ボクシング連盟（IBF）女子アトム級元王者の山中菫（真正）と同級3位の鵜川菜央（三迫）が同級世界タイトルマッチで、4月7日に東京・後楽園ホールで対戦することが18日、主催者から発表された。戦績は山中が9勝（3KO）1敗、鵜川は6戦全勝。