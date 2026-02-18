ミラノ・コルティナオリンピック™、スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手がNスタに生出演。家族の存在やネイルなどについて聞きました。【写真で見る】「願掛け」？金のネイルで金メダルを持つ戸塚優斗選手母に「親孝行できた」“願掛け”の金色ネイルも披露ーーお母様はどのような存在ですか？戸塚優斗選手（24）雪がないところの出身なので、雪があるところに夜に運転して連れて行ってくれて